Уголовное дело возбуждено после гибели девушки в Перми

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Уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство") возбуждено после гибели девушки у одного из баров Перми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

"Следователями проведены осмотры места происшествия, изъяты интересующие следствие предметы и объекты, в том числе видео с камер наблюдения. Следователи продолжают допрашивать свидетелей и очевидцев", – говорится в сообщении.

По данным следствия, тело 18-летней девушки нашли в ночь с 10 на 11 мая у одного из баров в Кировском районе Перми. Ее смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища.

Сотрудники СКР проверят законность установки металлического ограждения с кольями и соблюдения собственником бара правил эксплуатации забора. Следствие примет меры для установления полной картины произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Сети появилась информация, что жертву перед инцидентом якобы преследовали неизвестные, которые угрожали ей преступлением против половой свободы. После произошедшего глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя пермского следственного управления СКР доложить ему о ходе проверки и выясненных обстоятельствах.

До этого 62-летний сторож школьного стадиона совратил 15-летнюю ученицу, а затем покончил с собой в отделении полиции. Прибывшие на место инцидента медики пытались его реанимировать, но врачи констатировали его смерть.

