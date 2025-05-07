В Приморье сторож совратил школьницу и покончил с собой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сторож в Приморье совратил 15-летнюю ученицу, а после покончил с собой в отделении полиции. Об этом сообщают краевые СУ СК и УМВД.

По данным следствия, 1 мая 62-летний мужчина, находясь в сторожке на стадионе рядом со школой, совратил несовершеннолетнюю. Возбуждено уголовное дело. СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В МВД также уточнили, что мужчина свел счеты с жизнью, находясь в одном из помещений отдела полиции Первореченского района. Без признаков жизни его обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Прибывшие на место случившегося медики пытались его реанимировать, но в результате врачи констатировали смерть, пишет РИА Новости.

По факту инцидента в отделе полиции организована служебная проверка.

Ранее суд признал виновным 50-летнего москвича в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетней дочери для изготовления порнографии. Нагатинский районный суд приговорил москвича к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.