Мужчину обвинили в изнасиловании 27-летней дочери на востоке Москвы

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Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании 27-летней дочери на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным ведомства, 13 апреля мужчина, находясь в нетрезвом виде в квартире жилого дома, который расположен на 1-й Владимирской улице, изнасиловал собственную 27-летнюю дочь. Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено дело об изнасиловании.

Сотрудники СК уже провели с задержанным следственные мероприятия. Они также выяснили, что мужчина ранее был осужден за совершение особо тяжкого преступления, повлекшего смерть человека.

Теперь следователи планируют направить в Перовский суд Москвы ходатайство об аресте злоумышленника.

Ранее 46-летний житель Удмуртии был осужден за надругательство над несовершеннолетней дочерью. По данным региональной прокуратуры, мужчина не раз совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет.

Сама девочка не понимала, что с ней делал отец. Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал его возместить дочери компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

