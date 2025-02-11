Водитель такси задержан после надругательства над девушкой на юго-востоке Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в сексуальном насилии над девушкой в салоне автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

Инцидент, по данным следствия, произошел 9 февраля на Нижегородской улице. Фигурант, угрожая убийством и применяя физическую силу, совершил в отношении пассажирки насильственные действия сексуального характера.

По данному факту Лефортовский следственный отдел возбудил уголовное дело, по которому задержанному в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В данный момент правоохранители проводят сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в одной из школ Дмитрова полицейские задержали учителя по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ученицы. Установлено, что инцидент произошел в январе текущего года в физкультурном зале общеобразовательной школы.

По данным ведомства, мужчина совершил насильственные действия в отношении 10-летней девочки. Расследованию активно содействовало учебное учреждение. Кроме того, к нему подключилось и Минобразования региона.