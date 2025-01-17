СК проверит певца Ислама Итляшева после жалоб на домогательства

Фото: vk.com/islamitlyashev

Следователи организовали проверку российского певца Ислама Итляшева после жалоб девочек-подростков о якобы домогательствах со стороны артиста, сообщает пресс-служба СК России.

В Сети распространились истории девушек, которые, с их слов, якобы пострадали от действий Итляшева. Речь в публикациях шла о знакомствах с ним в интернете и дальнейших встречах.

Но одном из опубликованных видео девушка из Владикавказа по имени Анна рассказала о своем знакомстве с Итляшевым, когда ей было 16 лет. По ее словам, музыкант пригласил ее и подругу на встречу, когда приехал в столицу Северной Осетии. Затем он якобы предложил подруге Анны интим.

В свою очередь, Итляшев разместил в соцсетях видео, в котором назвал ложными все обвинения против него и заявил о готовности защищать собственную репутацию.

Кроме того, одну из девушек он обвинил в том, что та была в нетрезвом состоянии.

"Мы поняли, что они неадекватные, решили культурно их провести, купили им два букета цветов, посадили в такси и отправили домой", – пояснил певец.

На ситуацию обратила внимание и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она опубликовала скриншоты с освещением инцидента СМИ и написала о начале проверки действий певца правоохранительными органами.

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