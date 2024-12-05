Суд отправил под стражу массажиста салона в Москве за надругательство над клиенткой

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Хорошёвский суд Москвы отправил под стражу до 2 февраля массажиста столичного салона Пулодзоду Завкибека Точидина, передает Life.ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции.

В инстанции отметили, что он обвиняется в сексуальном насилии в отношении клиентки. Инцидент случился 28 ноября в салоне, расположенном на проспекте Маршала Жукова. Задержанным оказался 39-летний гражданин Таджикистана, признавший свою вину.

Ранее в Уфе массажиста заподозрили в домогательстве к клиентке. Правоохранители возбудили дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", по которому обвиняемому грозило до 6 лет лишения свободы. В телеграм-каналах писали, что клиентка массажиста сбежала с сеанса из-за его домогательств. Отмечалось, что мужчина признал свою вину.