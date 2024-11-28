Тренер клуба МХЛ отстранен из-за сообщениях о домогательствах к игрокам

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Сотрудник клуба Молодежной хоккейной лиги "Сибирские снайперы" из Новосибирска отстранен от работы на фоне сообщений о домогательствах к игрокам. Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу клуба КХЛ "Сибирь".

Ранее ряд телеграм-каналов и СМИ заявили, что один из тренеров "Снайперов" подвергал хоккеистов сексуальным домогательствам. Пресс-служба команды КХЛ опубликовала информацию о том, что на сотрудника было подано заявление в полицию, в связи в чем он временно лишен возможности работать с командой МХЛ.

"Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации", – добавил клуб "Сибирь".

Ранее экс-футболисту "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвесу назначили 4,5 года тюрьмы по делу об изнасиловании. Спортсмен, который уже пробыл в тюрьме порядка года, будет находиться еще пять лет после освобождения под контролем сотрудников полиции. Кроме того, ему запрещено примерно 9,5 года приближаться или контактировать с пострадавшей, которой он должен выплатить также компенсацию на сумму 150 тысяч евро.

Позже стало известно, что испанская прокуратура решила обжаловать приговор бывшему футболисту "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвесу, обвиненному в изнасиловании. Ему хотели ужесточить приговор.