Le Parisien: египетский борец задержан по обвинению в домогательствах во время ОИ

Фото: AP Photo/Aaron Favila

Мохамед Эльсайед, представляющий сборную Египта в дисциплине по греко-римской борьбе, был задержан и отправлен под стражу правоохранителями на Олимпиаде в Париже в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах спортсмена к женщине. Об этом сообщает Le Parisien.

Журналисты передают, что инцидент произошел 9 августа примерно в 04:30 по местному времени в 13-м округе Парижа на набережной Аустерлиц. По информации издания, спортсмен в состоянии алкогольного опьянения якобы положил руки на ягодицы незнакомой женщины, когда выходил из кафе.

Потерпевшая уже написала на мужчину заявление в полицию, а прокуратура Парижа начала проверку.

Ранее парагвайскую пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за откровенных нарядов. Спортсменка носила личные вещи, отказавшись от формы своей сборной. В миссии парагвайской делегации на ОИ-2024 сообщили, что присутствие Алонсо создает неподходящую атмосферу внутри сборной страны. Причиной также назвали то, что она по собственной воле не осталась ночевать в деревне.

Кроме того, украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить на лодке часть фразы I am Ukrainian (Я украинка). В Международном олимпийском комитете увидели в этой фразе признаки пропаганды. Сама же спортсменка не согласилась с этим выводом, подчеркнув, что фраза лишь указывает на принадлежность к стране.

