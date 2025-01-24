В Подмосковье задержан педагог по подозрению в сексуальном насилии над ученицей

Фото: телеграм-канал "Дмитров — это наш дом"

Учитель одной из школ Дмитрова задержан по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ученицы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Следствие установило, что инцидент произошел в январе текущего года в физкультурном зале общеобразовательной школы. По данным ведомства, мужчина совершил насильственные действия в отношении 10-летней девочки. В связи с этим педагог был задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств преступления.

В свою очередь, в администрации городского округа уточнили в беседе с РИА Новости, что вместе с образовательным учреждением оказывают содействие следствию по данному делу. Кроме того, в Минобразования региона подтвердили, что в настоящее время правоохранители в проводят расследование произошедшего и выясняют обстоятельства.

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