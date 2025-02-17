В Москве мужчину задержали за растление девочки в вагоне поезда метро

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с растлением несовершеннолетней в вагоне поезда, следовавшего по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на представителей Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Как уточняется в сообщении, 14 февраля 2025 года мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, после чего скрылся с места преступления. Она рассказала о произошедшем родителям, которые обратились с заявлением в полицию.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение по статье об "Иных действиях сексуального характера". Меру пресечения мужчине изберут в ближайшее время.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию в одной из школ Москвы, где подросток якобы неоднократно развращал одноклассника. Она подчеркнула, что участники инцидента имеют особенности в развитии, поэтому требуется корректное дознание с привлечением педагогов, медиков и психологов.

Осенью 2024 года полицейские задержали мужчину по подозрению в похищении и изнасиловании девушки на территории Москвы в 2010 году. По версии следствия, фигурант и два его соучастника напали на незнакомую девушку 3 апреля 2010 года, недалеко от жилого дома на Измайловском проспекте. Они посадили ее в авто и увезли в гараж, где поочередно изнасиловали пострадавшую.