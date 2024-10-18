Мужчина задержан за похищение и изнасилование девушки на востоке Москвы в 2010 году

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Полицейские задержали мужчину по подозрению в похищении и изнасиловании девушки на территории Москвы в 2010 году. Об этом пишет пресс-служба столичного СК РФ.

По версии следствия, главный фигурант и два его соучастника напали на незнакомую девушку 3 апреля 2010 года, недалеко от жилого дома на Измайловском проспекте. Они посадили ее в авто и увезли в гараж, где поочередно изнасиловали пострадавшую. Затем они похитили сумку с 7 тысячами рублей и скрылись.

Сначала нападавших не удалось установить, однако после сложных судебных экспертиз получилось выйти на личность одного из злоумышленников. В итоге был задержан мужчина 1982 года рождения, ему уже предъявили обвинение по статьям 126 ("Похищение человека"), 131 ("Изнасилование"), 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и 161 УК РФ ("Грабеж"), а также отправили под стражу.

"Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание соучастников", – добавили в вдеомстве.

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