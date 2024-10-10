В Подмосковье задержан тренер, подозреваемый в растлении несовершеннолетних

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье задержан тренер секции армрестлинга, который подозревается в растлении шести несовершеннолетних. Об этом пресс-служба регионального СУ СК России сообщила в телеграм-канале.

Так, 35-летний житель Шатуры подозревается в совершении преступлений по двум статьям УК РФ. По версии следователей, задержанный совершал развратные действия в отношении своих шести подопечных, а также вступал с одной из них в половое сношение, в период с декабря 2019-го по сентябрь 2024 года.

Ранее мужчину приговорили к 17,5 года колонии за изнасилование детей в Сочи. Также суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной со взаимодействием с детьми, на протяжении 19 лет.

По данным следствия, осужденный несколько раз оставался дома вместе с несовершеннолетними внуками сожительницы. Именно тогда, утверждали правоохранители, он и совершал преступления.