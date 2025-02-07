Омбудсмен взяла на контроль инцидент в школьном туалете на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию в одной из школ столицы, где подросток якобы неоднократно развращал одноклассника.

"Возбуждено уголовное дело. Правоохранительным органам требуется время разобраться", – рассказала она в беседе с Агентством "Москва".

Ярославская подчеркнула, что участники инцидента имеют особенности в развитии, поэтому требуется корректное дознание с привлечением педагогов, медиков и психологов.

Ранее СМИ сообщали, что один из восьмиклассников в туалете якобы около 14 раз вступил в связь с 14-летним подростком, у которого было расстройство, мешающее заводить друзей. История вскрылась лишь в ходе разговора с психологом.

До этого в Московской области задержали тренера секции армрестлинга. 35-летнего жителя Шатуры подозревают в растлении шести несовершеннолетних подопечных. Правоохранители считают, что мужчина вступал с одной из них в половое сношение.

