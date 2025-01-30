Фигуранту дела об изнасиловании двух девочек в Подмосковье предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следственные органы ГСУ СК РФ по Подмосковью предъявили уроженцу Брянской области обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек в Орехове-Зуеве, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Вину ему вменили по статьям "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия". Также по ходатайству следствия суд арестовал фигуранта до 28 марта.

В ведомстве добавили, что следователи провели допросы, осмотры и назначили комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Мужчина был задержан 28 января в подмосковном Орехове-Зуеве. Правоохранители предварительно выяснили, что 34-летний мужчина изнасиловал малолетних девочек в одном из заброшенных зданий города. На следующий день его отправили в СИЗО.

