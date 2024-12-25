Суд назначил до 9 лет колонии обвиняемым в изнасиловании сотрудницы "Матч ТВ"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд назначил двум обвиняемым в изнасиловании сотрудницы "Матч ТВ" 9 лет колонии, а еще одному – 4 года заключения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

При этом гособвинение требовало приговорить каждого к 9,5 года колонии. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Инцидент с нападением на сотрудницу "Матч ТВ" произошел в ночь на 6 июля у "Останкина", когда девушка возвращалась с работы. Одного из злоумышленников, которым оказался 24-летний приезжий, задержали при попытке бегства, а других – возле станции метро "ВДНХ".

Следователи завели уголовное дело. По версии СК, трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на незнакомую девушку. Двое обвиняемых изнасиловали ее, а третий наблюдал за обстановкой.

Во время расследования выяснилось, что все трое находились на территории России в нарушение миграционного законодательства. По этому факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Спустя время всех фигурантов арестовали. Им предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

