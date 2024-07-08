Следствие просит арестовать обвиняемых в изнасиловании девушки в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет РФ просит суд арестовать обвиняемых в изнасиловании девушки на северо-востоке столицы, сообщается в телеграм-канале столичного СУ СК.

Останкинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу СКР расследует уголовное дело по статье "Изнасилование, совершенное группой лиц".



По данным следствия, ночью 6 июля трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на незнакомую девушку. Двое обвиняемых изнасиловали ее, а третий наблюдал за обстановкой.



По подозрению в совершении преступления задержаны трое иностранных граждан. Один из них пытался скрыться от правоохранителей, но его задержали по дороге в аэропорт. Фигурантам уже предъявили обвинение.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические и генетические.

Также в рамках расследования по местам проживания и работы обвиняемых прошли обыски. В результате установлены иностранцы, находящиеся на территории России в нарушение миграционного законодательства. По выявленному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее заместитель генерального директора "Газпром‑Медиа Холдинг" Тина Канделаки подтвердила, что несколько мужчин изнасиловали сотрудницу "Матч ТВ" в ночь на 6 июля у "Останкина", когда она возвращалась с работы.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что по подозрению в изнасиловании в Останкинском районе Москвы в лесопарковой зоне при попытке скрыться был задержан один из предполагаемых злоумышленников, которым оказался 24-летний приезжий. Позднее возле станции метро ВДНХ задержали второго подозреваемого 1999 года рождения.

