Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы "Матч ТВ" у "Останкино"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько мужчин изнасиловали сотрудницу "Матч ТВ" в ночь на 6 июля у "Останкино", когда она возвращалась с работы. Эту информацию подтвердила заместитель генерального директора "Газпром‑Медиа Холдинг" Тина Канделаки в своем телеграм-канале.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что по подозрению в изнасиловании в Останкинском районе Москвы в лесопарковой зоне при попытке скрыться был задержан один из предполагаемых злоумышленников, которым оказался 24-летний приезжий. Позднее возле станции метро ВДНХ задержали второго подозреваемого 1999 года рождения, написала она в своем телеграм-канале.

"Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли – с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона", – прокомментировала Канделаки.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на девушку в Москве.

СК России по Москве возбудил уголовное дело в отношении трех граждан Узбекистана. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, заключили в телеграм-канале СК РФ.

Ранее жителя Перми приговорили к 12,5 года колонии за попытку изнасилования девушки-подростка. Следствием установлено, что 17 декабря 2023 года пьяный мужчина увидел рядом с домом на улице Карпинского незнакомую 17-летнюю девушку. Он начал угрожать несовершеннолетней с целью изнасилования. Однако девушке удалось сбежать.