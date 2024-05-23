Девушка смогла дать отпор насильнику в столичном Ховрине

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Девушка смогла дать отпор мужчине, который попытался ее изнасиловать на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, 20 мая злоумышленник напал на незнакомую ему женщину, которая шла по улице Дыбенко в столичном районе Ховрино. Угрожая убийством, он совершил насильственные действия сексуального характера, а затем пытался ее изнасиловать, уточнили в СК.

"Однако девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления", – рассказали в пресс-службе.

По данному факту Головинским межрайонным следственным отделом СУ по САО ГСУ СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело, согласно статьям 30 и 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование"), а также по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Подозреваемого в нападении установили и задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ, им оказался гражданин Киргизии, подчеркнули в столичном СК. Злоумышленнику уже предъявили обвинение. В свою очередь, следователи ходатайствуют о его аресте.

"В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", – заключили в ведомстве.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что умная система видеоаналитики "Сфера" помогла найти в транспорте свыше 1 тысячи людей, которые числились пропавшими без вести, а также почти 1,5 тысячи опасных преступников. Среди последних, по данным специалистов, были убийцы, насильники и грабители, которые пытались скрыться после совершения тяжких преступлений.

