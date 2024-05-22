Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на девушку в Гольянове

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичный суд заключил под стражу мужчину, напавшего с ножом на 22-летнюю девушку в Гольянове, сообщается в телеграм-канале городской прокуратуры.

По данным ведомства, фигуранту уже предъявили обвинение в покушении на убийство, согласно части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Свою вину он признал, добавили в пресс-службе.



Нападение произошло 20 мая на остановке общественного транспорта на Уральской улице, возле метро "Щелковская". 48-летний злоумышленник подошел к незнакомой девушке сзади и нанес ей удар ножом, а затем скрылся. Пострадавшая была госпитализирована.

