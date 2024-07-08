Фигуранты по делу о нападении на сотрудницу "Матч ТВ" отправлены в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Двух фигурантов по делу о нападении на сотрудницу "Матч ТВ" арестовали до 6 сентября. Соответствующее решение вынес Останкинский районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство органов предварительного расследования. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчин обвиняют в совершении преступления по статье "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

Несколько мужчин изнасиловали сотрудницу "Матч ТВ" в ночь на 6 июля у "Останкина", когда она возвращалась с работы. Одного из злоумышленников, которым оказался 24-летний приезжий, задержали при попытке бегства, других – возле станции метро ВДНХ.

Следователи завели уголовное дело. По версии СК, трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на незнакомую девушку. Двое обвиняемых изнасиловали ее, а третий наблюдал за обстановкой.

Во время расследования выяснилось, что все трое находились на территории России в нарушение миграционного законодательства. По этому факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

