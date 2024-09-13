Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 12:45

Происшествия

Суд в Москве отправил в колонию двух студентов за появление голыми у окна

Суд в Москве отправил в колонию двух студентов за появление голыми у окна

Суд отложил рассмотрение дела Блиновской до 26 сентября

Басманный суд удовлетворил иск хирурга Хайдарова против защитницы жертв пластики Рашель

"Безопасный город": в Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве жены

Дело Елены Блиновской начали рассматривать в Савеловском суде

Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Блогер Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Дело Елены Блиновской продолжат рассматривать 12 сентября

Суд разрешил Блиновской продать еще одну квартиру для погашения долга

Защита блогера Елены Блиновской попросила рассмотреть ее дело в закрытом режиме

Суд в Москве приговорил к реальным срокам двух студентов по делу о растлении малолетних. Парней задержали после того, как дети разглядели с улицы двух голых мужчин в окне второго этажа. Одного обвиняемого приговорили к 5 годам, другого – к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. При этом студенты находятся за решеткой уже два года, но это время не пойдет в зачет общего срока.

Юрист Александр Толмачев рассказал, что в этой истории у следствия было три версии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика