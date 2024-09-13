Суд в Москве отправил в колонию двух студентов за появление голыми у окна

Суд в Москве приговорил к реальным срокам двух студентов по делу о растлении малолетних. Парней задержали после того, как дети разглядели с улицы двух голых мужчин в окне второго этажа. Одного обвиняемого приговорили к 5 годам, другого – к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. При этом студенты находятся за решеткой уже два года, но это время не пойдет в зачет общего срока.

Юрист Александр Толмачев рассказал, что в этой истории у следствия было три версии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.