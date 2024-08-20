Рeople: актер Майкл Мэдсен из "Убить Билла" арестован по обвинению в домашнем насилии

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Американский актер Майкл Мэдсен, сыгравший в фильмах "Убить Билла" и "Бешеные псы", был арестован в Малибу по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Рeople.

"Это было разногласие между Майклом и его женой, которое, мы надеемся, разрешится положительно для них обоих", – уточнил представитель Мэдсена.

В СМИ отметили, что сейчас актер отпущен домой под залог в размере 20 тысяч долларов.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задерживали и арестовали рэпера Трэвиса Скотта, который в нетрезвом состоянии устроил драку со своим охранником в отеле Four Seasons Hotel George V Paris.

Полицейских вызывали сотрудники парижского отеля, так как они не смогли самостоятельно урегулировать конфликт между исполнителем и телохранителем. Фанаты рэпера переживают, что Скотт стал злоупотреблять спиртными напитками.