Le Figaro: в Париже задержан рэпер Трэвис Скотт за драку с охранником в отеле

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Сотрудники правоохранительных органов задержали и арестовали рэпера Трэвиса Скотта, который в нетрезвом состоянии устроил драку со своим охранником в отеле Four Seasons Hotel George V Paris. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на газету Le Figaro, которой поступила информация от прокуратуры.

Полицейских вызвали сотрудники парижского отеля, так как они не смогли самостоятельно урегулировать конфликт между исполнителем и телохранителем. Фанаты рэпера переживают, что Скотт стал злоупотреблять спиртными напитками. Так, в июне 2024 года певца также арестовали в Майами-бич за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее российского актера Сергея Чиркова выгнали из Дворца культуры в Обнинске за то, что он курил и ругался матом со сцены конкурса детских талантов. Актера пригласили на это мероприятие в качестве специального гостя.

После этого полиция организовала в отношении актера проверку. Полицейские должны были установить обстоятельства инцидента, а после принять решение в соответствии с российским законодательством. В результате ему назначили штраф в размере одной тысячи рублей за хулиганство и курение в неположенном месте.

