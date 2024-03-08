08 марта, 20:25Шоу-бизнес
Натали Портман развелась с мужем после одиннадцати лет брака
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим мужем, режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на представителей актрисы.
Восемь месяцев назад Натали Портман подала на развод с Бенджамином Мильпье, с которым они прожили более десяти лет. О своем решении актриса не заявляла публично. Теперь бывшая пара оциаильно в разводе.
По данным издания, развод был завершен в феврале во Франции, где супруги жили с двумя детьми.
Сообщается, что развод последовал за сообщениями об измене Мильпье. Разводный дался актрисе непросто, пережить расставание с мужем актрисе помогли близкие.
Ранее стало известно, что актер Кевин Костнер и его супруга Кристин Баумгартнер официально развелись после 20 лет совместной жизни. Бывшие супруги сохранили за собой право совместной опеки над их тремя детьми.