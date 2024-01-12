Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Телеведущая Лера Кудрявцева рассталась с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Сообщение опубликовано в ее телеграм-канале.

"Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка", – написала она.

Кудрявцева добавила, что не будет комментировать ситуацию, и попросила журналистов ее не беспокоить. По словам звезды, она "личное в публичное вынесла намеренно".

Макаров и Кудрявцева поженились в 2013 году. В 2018 году телеведущая родила дочь Машу.

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