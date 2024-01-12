12 января, 12:46Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Телеведущая Лера Кудрявцева рассталась с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Сообщение опубликовано в ее телеграм-канале.
"Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка", – написала она.
Кудрявцева добавила, что не будет комментировать ситуацию, и попросила журналистов ее не беспокоить. По словам звезды, она "личное в публичное вынесла намеренно".
Макаров и Кудрявцева поженились в 2013 году. В 2018 году телеведущая родила дочь Машу.
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