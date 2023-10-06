Певица Вера Брежнева намекнула на развод с Меладзе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Певица Вера Брежнева намекнула, что развелась с композитором и продюсером Константином Меладзе.

Свою публикацию в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) артистка посвятила выходу нового мини-альбома.

"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос. Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке", – написала певица.

Каких-либо других подробностей артистка не привела. Известно, что Брежнева и Меладзе тайно заключили брак в 2015 году в Италии.

Ранее сообщалось, что артистка продает авторские права на свои песни. По словам адвоката Брежневой Александра Добровинского, певица не планирует возвращаться в Россию.

Вместе с этим он уточнил, что если Брежнева когда-либо будет вынуждена сделать это, то она уже не сможет исполнять песни, авторские права на которые она продала. Кроме того, вероятно, что ей придется выплачивать деньги новому правообладателю.

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