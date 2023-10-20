Гуф развелся с женой

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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) развелся со своей женой Юлией. Брак расторг мировой судья судебного участка № 197 Можайского района Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката музыканта Сергея Жорина.

По его словам, каких-то споров между экс-супругами сейчас нет. Они урегулировали в досудебном порядке вопросы, касаемо воспитания, проживания и содержания ребенка, который будет жить с мамой.

Гуф и Юлия прожили в браке порядка двух лет, в мае прошлого года у них родилась дочь. Как рассказывал в середине июля 2022 года Жорин, заявление на развод подала жена, по ее просьбе суд дал время до 15 ноября для примирения.

Как говорилось в ходатайстве истца, она считала заявление о разводе результатом поспешного решения и полагала, что брачные отношения могут быть сохранены.

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