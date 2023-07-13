Супруга Гуфа подала на развод

Фото: vk.com/Алексей Долматов

Супруга рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, решила развестись с ним, сообщает Агентство "Москва".

Иск о расторжении брака музыканта и его жены Юлии Долматовой рассмотрит судебный участок мирового судьи № 197 в Москве. Судебное заседание назначено на 27 июля.

Пара поженилась в конце 2021 года, весной 2022 года у них родилась дочь, а 12 июля 2023 года Долматова подала на развод.

В апреле Гуф заявил, что разводится со своей молодой женой. Артист поделился, что в процессе развода ему могут понадобиться адвокаты из-за судебных споров.

10 марта рэпер выложил в соцсети серию роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении наркотиков. Впоследствии рэпер удалил видео. При этом Юлия рассказала о проблемах со здоровьем у артиста. Уже 17 марта девушка заявила, что начала вновь посещать психотерапевта через 1,5 года после последнего сеанса.