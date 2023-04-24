Рэпер Гуф рассказал о разводе с Юлией Ковалевой

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Российский рэпер Гуф заявил, что разводится со своей молодой женой Юлией Ковалевой. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артист поделился, что в процессе развода ему могут понадобиться адвокаты из-за судебных споров.

"Во избежание сплетен и домыслов – мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина, и буду всегда рядом", – заявил рэпер.

10 марта Гуф выложил в соцсети серию роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении наркотиков. Впоследствии рэпер удалил видео. При этом Королева рассказала о проблемах со здоровьем у артиста. Уже 17 марта девушка заявила, что начала вновь посещать психотерапевта через 1,5 года после последнего сеанса.

Кроме того, артист отменил концерты и корпоративы в столице после скандала со своей супругой. На роликах, распространившихся в интернете, было сказано, что Гуф отобрал у Королевой паспорт и документы дочери.