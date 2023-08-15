Жена Гуфа заявила, что поспешила с разводом

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Мировой судья судебного участка 197 Можайского района Москвы дал три месяца на примирение рэперу Алексею Долматову, известному как Гуф, с супругой Юлией, обратившейся с иском о разводе, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката артиста Сергея Жорина, женщина попросила у суда дать время на примирение сторон. Заявление о разводе она назвала результатом поспешного решения, а также выразила мнение, что брачные отношения еще можно сохранить.

Гуф возражал, однако по закону суд не может отказать в предоставлении срока на примирение, если одна из сторон просит об этом. В связи с этим суд дал паре время до 15 ноября.

Жорин объяснил, что поскольку у Гуфа с Юлией есть общий несовершеннолетний ребенок, расторжение брака может быть только в судебном порядке, при этом о вопросах его воспитания пара хочет договориться самостоятельно.

Ранее стало известно, что супруга Алексея Долматова решила развестись с ним. Пара поженилась в конце 2021 года, весной 2022 года у них родилась дочь, а 12 июля 2023 года Долматова подала на развод.

В апреле Гуф заявил, что разводится со своей молодой женой. Артист поделился, что в процессе развода ему могут понадобиться адвокаты из-за судебных споров.