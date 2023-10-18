Адвокат Моргенштерна заявил о незаконном составлении протокола на исполнителя

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), которому могут назначить новый административный штраф за нарушение правил деятельности иноагента, не признает свою вину, а его адвокат считает, что протокол составлен с нарушениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста исполнителя Сергея Жорина.

"Из-за нарушений в составлении протокола защита намерена обжаловать действия, связанные с вынесением протокола об административном правонарушении", – отметил он.

Как утверждает адвокат, Моргенштерна привлекли к ответственности из-за того, что он не предоставил отчет о своей деятельности в качестве иноагента в Минюст РФ, как и положено по закону. Однако юрист указал на то, что при составлении документа музыканта не уведомили и не выслушали его объяснений, а сразу вынесли протокол.

"Таким образом, он был привлечен к ответственности без осуществления необходимых действий, предусмотренных законом", – предупредил Жорин.

При этом адвокат исполнителя добавил, что при составлении протокола Минюст должен был точно установить время и место совершения рэпером административного правонарушения, чего не было сделано. По его словам, в документе в качестве места нарушения указали Москву, где артист уже давно не живет, а время – 12 часов ночи, что не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну грозит еще один штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Савеловский суд Москвы зарегистрировал соответствующий протокол из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. Дата судебного заседания не назначена.

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