Моргенштерну грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) грозит еще один штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщает РИА Новости.

Савеловский суд Москвы зарегистрировал соответствующий протокол из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. Дата судебного заседания не назначена.

В июне Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки, необходимой для лиц, находящихся в статусе иноагентов.

Протокол на исполнителя был составлен Роскомнадзором. В ведомстве уточнили, что Моргенштерн не указал информацию о своем статусе в трех постах, размещенных в мессенджере Telegram.

Министерство юстиции РФ включило исполнителя в реестр физлиц-иноагентов 6 мая прошлого года.

Из материалов ведомства следует, что Моргенштерн получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd в том числе за посты в телеграм-канале "Не Моргенштерн".



Генпрокуратура изучит вопрос лишения Ротару квартиры в Москве из-за ее поддержки ВСУ