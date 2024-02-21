Актер Кевин Костнер развелся с женой

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Актер Кевин Костнер и его супруга Кристин Баумгартнер официально развелись после 20 лет совместной жизни, сообщает RT со ссылкой на People.

Бывшие супруги сохранили за собой право совместной опеки над их тремя детьми.

О планах Костнера развестись с женой стало известно еще в мае 2023 года. В сентябре пара пришла к дружественному урегулированию бракоразводного процесса.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассталась с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Кудрявцева сообщила, что не будет комментировать ситуацию, и попросила журналистов ее не беспокоить.

До этого рэпер Гуф (Алексей Долматов) развелся со своей женой Юлией. Брак расторг мировой судья судебного участка № 197 Можайского района Москвы.

Певица Вера Брежнева также намекнула в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), что развелась с композитором и продюсером Константином Меладзе.

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