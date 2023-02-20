Киркоров раскрыл настоящую причину развода с Пугачевой

Фото: ТАСС/Виктор Лисицын

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что изменял Алле Пугачевой. Об этом певец рассказал в эфире шоу "Маска".

На сцену вышла неизвестная певица в образе шаурмы, исполнившая песню "Невеста". После выступления Киркоров спросил, ходит ли она налево. Получив отрицательный ответ, певец начал вспоминать свои отношения с бывшей женой.

"Поэтому я одинок, поэтому со мной и развелись. Потому что я всегда налево ходил", – сказал Киркоров.

Звездная пара состояла в браке 11 лет, после чего Пугачева ушла к Максиму Галкину (признан иноагентом в России). Пугачева остается единственной женой Киркорова.

В декабре прошлого года в СМИ появилась информация, что на Киркорова подали в суд из-за его танцев на кресте. Его адвокат подчеркивал, что для привлечения певца к ответственности нет никаких оснований. Он выразил мнение, что такие заявления являются заказными.



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