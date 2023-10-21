Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака – СМИ

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Американская актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером после 45 лет брака. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Отмечается, что фактически пара распалась более шести лет назад.

"<...> и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь", – сказал представитель актрисы.

Стрип и Гаммер поженились в 1978 году, у них четверо детей. В последний раз вместе бывших супругов видели на церемонии вручения "Оскара" в 2018 году. При этом недавно актриса побывала на церемонии вручения премии принцессы Астурийской с обручальным кольцом.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что разводится с женой Софи Грегуар-Трюдо спустя 18 лет брака. Он рассказал, что это было их совместное решение.

Кроме того, жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит заявила, что они тайно разошлись семь лет назад после попыток спасти брак. Однако официально разводиться они не будут, подчеркнула женщина.

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