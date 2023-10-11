Жена Уилла Смита призналась, что они тайно расстались 7 лет назад

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Жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит заявила, что они тайно разошлись семь лет назад после попыток спасти брак. Об этом сообщает People.

Однако официально разводиться они не будут.

"К 2016 году мы просто устали от попыток сохранить брак. Я думаю, что мы оба все еще застряли в своих фантазиях о том, каким, по нашему мнению, должен быть другой человек", – объяснила жена актера.

По словам Джады, она не раз хотела развестись, однако не смогла. Супруга Уилла Смита рассказала, что они жили отдельно, когда актер дал пощечину комику Крису Року на вручении премии "Оскар" в прошлом году.

Как указала Джада, они с мужем еще решают вопрос насчет своего будущего.

"Мы вместе проделали очень тяжелую работу. Сейчас у нас возникла глубокая любовь друг к другу, и мы собираемся выяснить, что из этого выйдет", – добавила она.

Жена Уилла Смита выразила благодарность за поддержку своим детям. Они смогли научить ее самопринятию, сказала она.

"Они любят каждую часть меня. Это высокий уровень любви, безусловной любви, которую они испытывают ко мне и своему отцу", – заключила Джада.

Скандал произошел на 94-й церемонии вручения "Оскара" в прошлом году. Ведущий Крис Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке жены Смита. После этого актер вышел на сцену и ударил Рока по лицу.

Впоследствии актер извинился за это, признав, что не должен был поддаваться эмоциям. Смит подчеркнул, что любовь к семье подталкивает многих людей совершать сумасшедшие действия.

После этого киноакадемия США запретила актеру принимать участие в своих церемониях в течение 10 лет. Кроме того, Netflix и Apple+ сняли свои конкурсные заявки на съемки картины о жизни Смита.

Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время церемонии "Оскар" из-за шутки