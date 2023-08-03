Премьер Канады Трюдо заявил о разводе с женой спустя 18 лет брака

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится с женой Софи Грегуар-Трюдо спустя 18 лет брака, сообщает RT.

Он рассказал, что это было их совместное решение.

"После ряда важных и тяжелых разговоров мы приняли решение расстаться", – заявил политик, подчеркнув, что они с Софи "остаются близкой семьей".

Пара поженилась в мае 2005 года. Они воспитывают троих детей.

Ранее стало известно, что супруга рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, решила развестись с ним. Пара поженилась в конце 2021 года, весной 2022 года у них родилась дочь, а 12 июля 2023 года Долматова подала на развод.

В апреле Гуф заявил, что разводится со своей молодой женой. Артист поделился, что в процессе развода ему могут понадобиться адвокаты из-за судебных споров.