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06 мая, 17:59

Происшествия

Москвич признан виновным за изнасилование своей дочери

Фото: 123RF/armmypicca

Суд признал виновным 50-летнего москвича в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетней дочери для изготовления порнографии. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

По данным следствия, мужчина с июня 2018 года по январь 2024 года под угрозами физического насилия неоднократно насиловал свою дочь, при этом записывал видео и делал фотографии преступных действий. Спустя время девочка рассказала о произошедшем своей родственнице, которая и заявила об этом в полицию.

"Столичными следователями проведен комплекс необходимых следственных действий. В полном объеме собраны материалы, характеризующие личность фигуранта, допрошены свидетели, выполнены другие следственные действия, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили подсудимого в инкриминированных преступлениях", – добавили в пресс-службе.

В итоге Нагатинский районный суд Москвы приговорил москвича к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве обвинили мужчину в изнасиловании 27-летней дочери. Следователи выяснили, что в апреле 2025 года нетрезвый фигурант, находясь в квартире одного из жилых домов на 1-й Владимирской улице, изнасиловал собственную дочь. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело. Кроме того, мужчина ранее был осужден за особо тяжкое преступление, повлекшее смерть человека.

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