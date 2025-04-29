Суд арестовал трех обвиняемых в насилии над девушкой в московском ТЦ

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Суд арестовал трех мужчин, которые обвиняются в растлении 18-летней девушки в торговом центре (ТЦ), расположенном на Зеленом проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета (СК).

Преступление произошло 26 апреля. Находясь в торговом центре, обвиняемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой им девушки.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстанет водитель такси. Он обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности.

Правоохранительные органы выяснили, что мужчина, угрожая убийством и применяя физическую силу, совершил в отношении пассажирки сексуальное насилие. Злоумышленника арестовали.