29 апреля, 18:55Происшествия
Суд арестовал трех обвиняемых в насилии над девушкой в московском ТЦ
Фото: 123RF/olegdudko
Суд арестовал трех мужчин, которые обвиняются в растлении 18-летней девушки в торговом центре (ТЦ), расположенном на Зеленом проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета (СК).
Преступление произошло 26 апреля. Находясь в торговом центре, обвиняемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой им девушки.
Следователи возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстанет водитель такси. Он обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности.
Правоохранительные органы выяснили, что мужчина, угрожая убийством и применяя физическую силу, совершил в отношении пассажирки сексуальное насилие. Злоумышленника арестовали.