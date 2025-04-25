Суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в насилии над девушкой в Гольянове

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Преображенский суд Москвы заключил под стражу на два месяца обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой в подъезде дома. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, инцидент произошел 23 апреля на улице Уральской. Мужчина проследовал за девушкой в подъезд, где совершил в отношении нее действия сексуального характера. После случившегося пострадавшая обратилась в полицию.

Кроме того, в столице перед судом предстанет водитель такси, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности девушки. По словам правоохранителей, мужчина, угрожая убийством и применяя физическую силу, совершил в отношении пассажирки насильственные действия сексуального характера.

Следователи, проверя необходимые мероприятия, доказали вину фигуранта в предъявленном ему обвинении, в связи с чем дело передано в суд для рассмотрения.