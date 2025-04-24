24 апреля, 17:08Происшествия
Задержан подозреваемый в надругательстве над девушкой в Гольянове
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Задержан подозреваемый в совершении преступления в отношении жительницы Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного СК.
В отношении мужчины завели уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера").
По информации СК по Москве, 23 апреля этого года фигурант, находясь на улице Уральской, проследовал за девушкой в подъезд, где совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.
После произошедшего девушка обратилась в правоохранительные органы.
Уточняется, что с задержанным проводится комплекс необходимых следственных действий.
В рамках расследования дела мужчина проверяется на причастность к совершению 7 аналогичных преступлений в Москве.
"Если вы обладаете какой-либо информацией о преступлениях, совершенных указанным лицом, просим сообщить в Преображенский МРСО СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве по телефону 8 (495) 964-84-91 или обратиться по адресу город Москва, Преображенская площадь, дом 2 (этаж 4)", – добавили в ведомстве.
Ранее в Петербурге задержали вооруженного ножами мужчину. Он находился в состоянии наркотического опьянения и гулял по набережной реки Фонтанки. Мужчина пытался сбежать от полиции.
Уточняется, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.