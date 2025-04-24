В Петербурге задержали вооруженного ножами мужчину

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В Санкт-Петербурге полицейскому пришлось выстрелить в воздух, чтобы задержать вооруженного ножами мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, в ночь на 24 апреля вооруженный мужчина в состоянии наркотического опьянения гулял по набережной реки Фонтанки. Увидев прибывших полицейских, он начал агрессивно размахивать ножом, угрожая сотрудникам.

В связи с попыткой нападения на сотрудников полиции один из патрульных был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух.

Нарушитель попытался убежать, но был задержан, говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который забрался на крышу внедорожника в Москве. Он утверждал, что в машине находятся заложники.

Росгвардейцам пришлось связаться со знакомой мужчины, чтобы она урегулировала конфликт. В результате его удалось уговорить спуститься.