Суд арестовал взорвавшего гранату в гостинице в Отрадном мужчину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бутырский суд Москвы заключил под стражу на два месяца Алима Оркова, устроившего дебош со стрельбой и применившего насилие против полицейского в гостинице "Восток", передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Своим решением инстанция удовлетворила ходатайство следователя, уточняется в судебной инстанции.

Инцидент произошел 21 апреля в районе Отрадное. Орков, находясь в гостинице, взорвал страйкбольное пиротехническое изделие, а также произвел не менее одного выстрела из пистолета. Более того, он ворвался в номер, в котором находились женщина и ребенок.

При задержании сотрудниками Росгвардии злоумышленник напал на правоохранителя. Однако в конечном счете он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.