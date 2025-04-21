Неизвестный взорвал страйкбольную пиротехнику в гостинице в Москве

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В Москве неизвестный мужчина взорвал страйкбольное пиротехническое изделие в гостинице "Восход". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших нет.

"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", – отметили в столичном МВД.

Там также добавили, что мотивы злоумышленника пока неизвестны. Как сообщили в полиции Агентству "Москва", мужчина уже задержан. Пиротехнические изделие он взорвал в здании на Алтуфьевском шоссе.

Ранее в столице сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 50-летнему охраннику магазина. По предварительной информации, между 41-летним мужчиной и знакомым ему охранником возник конфликт, в ходе которого первый несколько раз ударил своего оппонента и опрокинул его на пол.

