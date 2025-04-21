21 апреля, 12:03Происшествия
Неизвестный взорвал страйкбольную пиротехнику в гостинице в Москве
Фото: телеграм-канал SHOT
В Москве неизвестный мужчина взорвал страйкбольное пиротехническое изделие в гостинице "Восход". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших нет.
"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", – отметили в столичном МВД.
Там также добавили, что мотивы злоумышленника пока неизвестны. Как сообщили в полиции Агентству "Москва", мужчина уже задержан. Пиротехнические изделие он взорвал в здании на Алтуфьевском шоссе.
Ранее в столице сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 50-летнему охраннику магазина. По предварительной информации, между 41-летним мужчиной и знакомым ему охранником возник конфликт, в ходе которого первый несколько раз ударил своего оппонента и опрокинул его на пол.