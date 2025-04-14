ТАСС: московского студента обвинили в поджоге на железной дороге по заданию из Украины

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Следователи обвинили студента московского Политехнического колледжа № 8 Курбана Гереева в поджоге оборудования на железной дороге по заданию украинских кураторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что Гереев поджег релейный шкаф на Рязанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Таким образом, он причинил материальный ущерб и создал угрозу безопасности пассажиров.

Правоохранители установили, что на студента вышли неустановленные лица из Украины через интернет-мессенджеры. Они вошли к нему в доверие и убедили его совершить преступление.

Гереев обвиняется по уголовной статье о теракте, ему грозит до 20 лет лишения свободы. По его делу назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Суд арестовал обвиняемого.

В начале апреля спецслужбы предотвратили теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье. Теракт готовился при поддержке спецслужб Украины. Сотрудникам ФСБ России удалось изъять из тайника составляющие, которые были предназначены для изготовления взрывного устройства.

Помимо этого, ранее суд арестовал молодого человека и двух девятиклассников, которые попытались поджечь релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Яуза – Ростокино Ярославского направления МЖД.