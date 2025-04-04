Суд арестовал трех человек за попытку поджога релейного шкафа под Москвой

Фото: телеграм-канал "УТ МВД России по ЦФО"

Суд арестовал молодого человека и двух девятиклассников, которые попытались поджечь релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Яуза – Ростокино Ярославского направления МЖД. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ведомство уточнило, что все трое дали признательные показания. Неизвестный с Украины пообещал им за совершение преступления вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Арестованным грозит до 20 лет лишения свободы.

По предварительным данным следствия, в марте этого года неизвестный через мессенджер связался с несовершеннолетним и предложил ему за денежное вознаграждение совершить поджог шкафа. Получив на это согласие, куратор отправил координаты места расположения объекта, инструкции о проведении акта и изготовлении зажигательной смеси.

В свою очередь, молодой человек привлек своих знакомых, которые распределили между собой преступные роли и вечером 31 марта воплотили план в действие. Однако, как указали следователи, привести объект в негодность преступникам не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц").

Ранее в Калужской области задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры. Преступление они также совершили за денежное вознаграждение, которое им обещал незнакомый человек в одном из мессенджеров.

