Двое подростков задержаны в Калужской области по подозрению в поджоге ж/д инфраструктуры

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В Калужской области задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, в ночь на 12 марта фигуранты за денежное вознаграждение вскрыли и подожгли батарейный шкаф на 124-м километре железнодорожной станции Говардово Калужской области. Деньги подросткам обещал незнакомый человек в одном из мессенджеров.

"Брянским следственным отделом на транспорте <...> расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт")", – говорится в сообщении.

Ранее житель Алтая, находясь в состоянии опьянения, поджег участок своей матери после того, как она запретила ему ехать за спиртным. Выяснилось, что 66-летняя женщина не хотела, чтобы ее сын садился за руль в нетрезвом состоянии. После отказа дать ему ключи от транспортного средства мужчина разозлился, вышел во двор и поджег два рулона сена.

