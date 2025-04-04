СК показал кадры допроса военного, готовившего теракт в Подмосковье

Следственный комитет России разместил в своем телеграм-канале кадры допроса 49-летнего военнослужащего, который планировал совершить теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье.

Злоумышленник признал, что решил совершить теракт ради детей, которых обещали эвакуировать в западные страны.

Теракт в подмосковном общежитии курсантов, который готовился при поддержке украинских спецслужб, был предотвращен 2 апреля. В результате задержан российский военнослужащий, в телефоне которого обнаружили переписку с куратором из Украины.

Следователи выяснили, что мужчина также является участником запрещенного террористического сообщества. По их версии, россиянину предложили совершить теракт сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины еще в марте 2025 года.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств". В рамках расследования дела будут выявлены иные лица, причастные к совершению данного преступления.

Ранее силовики задержали россиянина, планировавшего подорвать административное здание в Москве по заданию украинских спецслужб. Правоохранители выяснили, что мужчина 1972 года рождения уже был ранее судим по статьям "Убийство", "Вымогательство" и "Грабеж".