04 апреля, 13:27Происшествия
СК показал кадры допроса военного, готовившего теракт в Подмосковье
Злоумышленник признал, что решил совершить теракт ради детей, которых обещали эвакуировать в западные страны.
Теракт в подмосковном общежитии курсантов, который готовился при поддержке украинских спецслужб, был предотвращен 2 апреля. В результате задержан российский военнослужащий, в телефоне которого обнаружили переписку с куратором из Украины.
Следователи выяснили, что мужчина также является участником запрещенного террористического сообщества. По их версии, россиянину предложили совершить теракт сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины еще в марте 2025 года.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств". В рамках расследования дела будут выявлены иные лица, причастные к совершению данного преступления.
Ранее силовики задержали россиянина, планировавшего подорвать административное здание в Москве по заданию украинских спецслужб. Правоохранители выяснили, что мужчина 1972 года рождения уже был ранее судим по статьям "Убийство", "Вымогательство" и "Грабеж".