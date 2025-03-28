Силовики задержали планировавшего подорвать здание в Москве россиянина

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Силовики задержали россиянина, планировавшего подорвать административное здание в Москве по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Правоохранители выяснили, что мужчина 1972 года рождения уже был ранее судим по статьям "Убийство", "Вымогательство" и "Грабеж". Подрыв он собирался устроить с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), а место выбрал специально, где происходит массовое скопление людей.

В ходе допроса задержанный признался, что был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года. По указанию куратора мужчина достал из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий.

При этом после совершения теракта куратор пообещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, а также оплату в размере 10 тысяч долларов, указали в ведомстве.

Там же добавили, что в результате у злоумышленника было изъято готовое к применению СВУ массой 5 килограммов, изготовленное на основе аммонала и оснащенное таймером. Кроме того, силовики обнаружили у него смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", отметили в ФСБ, добавив, что он признал вину и сотрудничает со следствием.

Накануне, 27 марта, ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян. По информации ведомства, с гражданами России связываются через интернет-мессенджеры, представляясь сотрудниками американской корпорации RAND Corporation, и предлагают сотрудничество за денежное вознаграждение.

Причем жертвами вербовки становятся люди, связанные с военной службой, уточнили в ФСБ. Таким образом, они пытаются получить информацию ограниченного доступа о проведении СВО.

