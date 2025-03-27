27 марта, 10:47Происшествия
ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Спецслужбы Украины занимаются вербовкой россиян под прикрытием американской корпорации RAND Corporation. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ пишет ТАСС.
Представители украинских спецслужб связываются с гражданами России через интернет-мессенджеры, представляясь работниками отдела "Стран СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала RAND Corporation – RAND Europe, и предлагают сотрудничество с американской компанией за достойное денежное вознаграждение.
Причем жертвами вербовки становятся люди, связанные с военной службой, уточнили в ФСБ. Таким образом, они пытаются получить информацию ограниченного доступа о проведении специальной военной операции.
В частности, им нужны сведения о боевом применении стратегической авиации ВКС России, а также данные о численности и расположении подразделений ВС РФ, участвующих в СВО.
Ранее ФСБ совместно с СК РФ выявили жителя Московского региона, который передавал украинским спецслужбам координаты для ударов по аэродрому Курска в 2023 году. В результате его задержали и предъявили обвинение.
До этого в Крыму задержали женщину, которая по заданию разведки Минобороны Украины собирала сведения о военных объектах, фотографировала их и отправляла украинским спецслужбам данные о передвижениях воинских перевозок по железнодорожным путям.
В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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